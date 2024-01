Nakatakdang mangutang muli ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon upang madagdagan ang kinakailangang pondo para sa mga gastusin ng gobyerno.

Sa inilabas na pahayag ng Department of Finance (DOF) nitong Biyernes, Enero 19, nagpatawag umano ng pulong si Secretary Ralph Recto para sa strategic financing program ng gobyerno ngayong taon na ginanap sa tanggapan ng Bureau of the Treasury sa Intramuros, Maynila noong Miyerkoles, Enero 17.

Huhugutin umano ang panibagong utang mula sa domestic sources o dito lamang sa loob ng bansa.

“To raise the country’s total financing requirement for the year of PHP 2.46 trillion, the government will continue to adopt a 75:25 borrowing mix in favor of domestic sources,” ayon sa pahayag ng DOF.

Batay sa record ng pamahalaan, hanggang Nobyembre 2023 ay nasa P14.51 trilyon na ang utang ng Pilipinas, o 0.19 porsiyentong pagtaas mula sa naitala na P14.48 trilyon noong katapusan ng Oktubre 2023.