Doble-kilos ngayon ang Kamara de Representantes upang ihatid ang P35 milyong tulong pinansiyal para sa mga pamilyang nasalanta ng pagbaha at landslide sa Davao Region.

Kasama sa ayudang pinansiyal ang 17,500 food packs para sa pitong congressional districts na apektado ng kalamidad.

“Every moment counts, and we are working tirelessly to ensure that financial aid and essential supplies reach those in need without delay,” ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC, halos 45,000 pamilya na ang apektado ng kalamidad sa Davao Region dahil sa malakas na pagbuhos ng malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. (Billy Begas/Eralyn Prado)