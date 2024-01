Ogie Alcasid ‘di na manager ni Ian

May ilang nagtatanong kung taga-ATeam o Alcasid Total Entertainment Artist Management ba ang road manager ni Ian Veneracion na tinutukoy doon sa nag-viral na post ng director-entertainment writer na si Ronald C. Carballo?

Ito ang ‘ka-deal’ daw ng isang ‘private company’ bilang talent coordinator daw sa isang festival sa Tarlac City.

May iba pala na hindi alam na hindi na si Ogie ang manager ni Ian.

So wala silang kinalaman sa isyu na ‘yon.

Pero gusto rin namin linawin na maayos na nagpaalam si Ian kay Ogie nang umalis na ito sa ATeam at nagsama pa nga sila sa US concert tour ng ‘KilaboTitos’.

Samantala, umalma naman ang ilang mga taga-showbiz sa nasabing ‘private company’ na talent coordinator daw sa event na ‘yon.

Hindi daw nila dapat ikuwento ang anumang deal sa mga manager, handler, road manager ng mga artista dahil confidential ‘yon.

May isang manager din na nagsabing magpapapirma siya ng NDA (non-disclosure agreement) sa talent coordinator na mag-i-inquire para sa kanyang mga alaga para maiwasan ang mga ganung intriga.

Samantala, klinaro naman ng mga taga-Tarlac City na wala silang communication kay Ian kaugnay ng kanilang event at, “His negotiation with a private company seeking his participation was not completed.”

‘Yun na! (Jun Lalin)