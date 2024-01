IPINAGBAWAL ng Department of Agriculture (DA) ang pagpasok sa Pilipinas ng mga poultry product mula sa Japan matapos kumpirmahin ng huli ang Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) o bird flu outbreak sa kanilang bansa noong Nobyembre 28 ng nakaraang taon.

Kabilang sa mga banned product ang mga domestic at wild bird, itlog, day-old chick at iba pang uri ng poultry product mula sa Japan.

Nilagdaan din ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, Jr. ang isang memorandum order noong Enero 17 na nagsususpinde sa pag-iisyu ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga papasok na shipment mula sa Japan na may kargang mga poultry product.

Ani Laurel, tanging­ mga ibon, manok at mga produktong manok na inangkat mula sa Japan na nasa transit na, kinarga at tinanggap bago noong Nobyembre 10 ang pinayagang makapasok sa Pilipinas.

Ibabalik sa Japan o kukumpiskahin at sisirain ang mga shipment pagkatapos ng Nobyembre 10, ayon pa sa memorandum order.

Sa ulat ng Ministry of Agriculture, Forestry at Fisheries ng Japan, nagsimula ang bird flu outbreak sa Kashima City sa Saga Prefecture noong Nobyembre 24 habang iniulat ito ng Japan sa World Organization for Animal Health noong Nob. 28.