Pinatutulungan ng isang mambabatas sa mga lokal na pamahalaan ang mga mahihirap na pamilya upang makapasok ang mga ito sa electricity Lifeline Rate program.

Ayon kay Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte, malaking bagay para sa mga mahihirap na pamilya ang naturang ayuda sa kuryente subalit dapat na kumilos pa rin ang mga ahensiya ng gobyerno upang makarating sa mga nakatira sa malalayong lugar ang programang ito.

Partikular na kinalampag ni Villafuerte ang Department of Energy, Department of Social Welfare and Development, at Energy Regulatory Commission para makipagtulungan aniya sa mga lokal na pamahalaan upang mahagilap ang mga mahihirap na pamilyang hindi pa nakalista sa nasabing programa.

Hanggang noong Disyembre 2023, nasa 191,399 kostumer lamang ang nagparehistro para sa electricity subsidy program o 4.55% lamang ng 4.2 milyong pamilya na kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng DSWD.

Sa ilalim ng Lifeline Rate program, ang mga kostumer na kumokonsumo ng 20 kWh pababa ay walang babayaran. Bibigyan naman ng 50% diskuwento ang mga kumokonsumo ng 21 hanggang 50 kWh, 35% diskwento para sa kumokonsumo ng 51 hanggang 70 kWh, at 20% diskuwento sa kumokonsumo ng 71 hanggang 100 kWh. (Billy Begas)