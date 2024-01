Mga dehadista dehins luhaan

NAGSAYA ang mga dehadista nitong Miyerkoles ng gabi matapos manalo ng kabayon si Extra Addition sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pinakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Humarurot sa largahan si Extra Addition pero kinapitan agad siya ni Golden Arya kaya nagpaubaya muna ang winning horse sa unahan.

Lamang ng kalahating kabayo si Golden Arya kay Extra Addition sa kalagitnaan ng karera habang nasa tersero at pang apat sina Carmela’s Love at Sunshine Jeune.

Pagsapit ng far turn ay kumukuha na ng bandera si Extra Addition, sa huling kurbada ay abante na ito ng isang kabayo kay Carmela’s Love habang nauupos na nasa tersero si Golden Arya.

Sa rektahan ay umungos na si Extra Addition at tumuloy na sa meta, pero dahil malakas ang dating ni Carmela’s Love ay nanalo lang ito ng isang kabayong agwat.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Extra Addition ang tiyempong 1:14.8 minuto sa 1,200-meter race.

Hinamig ng winning horse owner na si Melaine Habla ang P22,000 added prize sa pagkakapanalo ni Extra Addition.

Terserong dumating sa meta si Golden Karaywa habang pang-apat si Jeng’s Love sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)