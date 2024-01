Magsasaka dinedbol sa harap ng bahay

ONSEHAN umano sa ilegal na droga ang dahilan sa pagpatay sa isang magsasaka na pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa Dalaguete, Cebu noong Miyerkoles.

Dead on the spot sanhi ng tinamong mga tama ng bala sa ulo at katawan mula sa caliber .45 na baril ang biktimang nakilalang si Josefino Limbaga Baldaveno, 32-anyos at residente ng Upper Barangay Calinogan ng nasabing bayan.

Sa ulat ng Dalaguete Municipal Police Station (MPS), bandang alas-11:00 nang umaga nang dumating ang dalawang suspek lulan ng motorsiklo sa harap ng bahay ng biktima.

Tinawag umano ng isa sa mga suspek ang biktima na nasa loob ng bahay ng mga oras na iyon at paglabas nito ay agad siyang pinagbabaril ng isa pang suspek.

Samantala, inamin ng ina ng biktima na matagal nang nagbebenta ng ilegal na droga ang anak at ilang beses na rin niya itong pinayuhan na tumigil sa masamang gawain pero hindi ito nakikinig sa kanya.

Tinutukoy na ng pulisya ang pagkakaki­lanlan ng mga suspek.

(Edwin Balasa)