Kinumpirma ng Iloilo Provincial Health Office (IPHO) na apat katao ang nasawi sa kanilang lalawigan dahil sa bagong strain ng COVID-19 na JN.1 variant.

Ayon kay IPHO chief Dr. Maria Socorro Quiñon, nakapagtala na ang lalawigan ng 88 kaso ng JN.1 variant at apat na ang nasawi sa loob lamang ng tatlong buwan batay sa record ng Department of Health (DOH) sa Western Visayas.

Inilarawan ni Quiñon ang mga nasawi na “immune-compromised” kung saan ay 87-anyos ang pinakamatanda habang wala pang isang taong gulang ang pinakabatang namatay.

“The two others in their adult stage have underlying conditions,” ani Quiñon.

Naitala ang mga kaso ng JN.1 mula Nobyembre 2023 hanggang Enero 2024.

Hinikayat ni Quiñon ang publiko na magsuot ng face mask, palaging mag-disinfect at sundin ang physical distancing partikular na sa mga senior citizen, immunocompromised, at maging sa mga bata na mahina ang immune system.

Babala pa ni Quiño na nakakahawa ang JN.1 kaya dapat na maging maingat ang publiko. (Juliet de Loza-Cudia)