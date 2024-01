Inabsuwelto ng Sandiganbayan si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay sa multi-bilyong pisong pork barrel scam.

Sa hatol na binasa kay Estrada nitong Biyernes (Enero 19), sinabi ng Sandiganbayan na walang sapat na ebidensya para mapatunayang binulsa ng senador ang P183 milyon na diumano’y kickback mula sa pork barrel o ang tinatawag na Priority Development Assistance Fund (PDAF).

Nagpasalamat si Estrada sa kanyang pagkakaabsuwelto sa kaso.

“Noon pa man ay paulit-ulit ko ng sinasabi na inosente ako sa mga ibinabatong paratang sa akin. Hindi ako kailanman nagpayaman gamit ang kaban ng bayan. At hindi ko kailanman inabuso ang posisyon ko at ang tiwala na binigay ng taongbayan,” ani Estrada.

“Nagpapasalamat ako sa Sandiganbayan justices dahil kinatigan nila ako sa kasong plunder. Ngunit hindi pa rin lubos ang pagtatapos ng laban. As a public servant, nais kong lubusang linisin ang pangalan ko kahit abutin pa ito ng ilan pang taon para patunayan na wala akong tinangap o sinuhulan — direct man o indirectly,” dagdag pa ng senador.

Ayon kay Estrada, hindi nawala ang kanyang tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa sa kabila ng mga mga maling bintang na ibinato sa kanya.

Ito ang dahilan kung bakit aniya hindi titigilan ni Estrada ang pagpupursige na lubusang malinis ang kanyang pangalan.

“I owe this to my supporters, especially my family who stood by me throughout the trial,” wika ng senador.

Noong 2013, kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) ng plunder at graft charges ang ilang mga mambabatas na iniugnay sa pork barrel scam.

Ayon sa mga imbestigasyon, ang pondo na para sa PDAF ng mga nakasuhang mambabatas ay napunta sa mga non-government organization (NGO) na kontrolado ng negosyanteng si Janet Lim Napoles.

Isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandiganbayan ang kaso laban kay Estrada at iba pang senador na iniugnay sa pork barrel scam noong 2014.

Nakapagpiyansa si Estrada sa taong 2017.

Nanalo si Estrada at nakabalik sa kanyang puwesto bilang senador sa nakaraang halalan ng 2022.