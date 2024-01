Grethcel Soltones handang ‘mangapa’ sa Akari Chargers

UNTI-UNTING ginagamay ni three-time collegiate MVP at multiple champion Grethcel “Lady Beast” Soltones ang sistema ng Akari Chargers bilang pinakabagong armas ng koponan.

Aminado ang beteranang spiker mula Catmon, Cebu na hindi na ito bumabata tulad ng mga bagong kasamahan sa Chargers na kanyang nagagabayan.

“Binigyan ko na kung ilang years na lang ako maglalaro sa volleyball. I want my last years na kung ano pa ‘yung kaya kong ibigay at kung paano pa ko mag-iimprove,” pahayag ni Soltones sa panayam rito ng One Sports na The Game.

Higit pa sa mga batang manlalaro ay makakakuha rin ito ng mga bagong kaalaman at istratehiya kay Japanese coach Takayuki Minowa, na bagong direktor ng volleyball operations ng Akari at sister-team na NXLed Chameleons.

Napabilib ang 28-anyos na dating MVP ng indoor at outdoor volleyball mula sa San Sebastian College Recoletos Lady Stags sa impresibong debut ng Japanese tactician nang dalhin nito sa 4-7 kartada ang Chameleons kahit na kulang sa karanasan ang mga manlalaro nito.

Siksik sa mga batang manlalaro ang Akari na kinabibilangan nina Faith Janine Nisperos, Justine Jazareno, Fifi Sharma, Michelle Cobb, Trisha Genesis, Janel Maraguinot, Erika Raagas at Princess Madrigal, habang kasama rin nito ang mga beteranong sina Bangs Pineda, Christine Soyud, Janine Marciano, Roselle Baliton at Aleona Denise Santiago-Manabat.

Nakitaan ng 5-foot-7 spiker na may malaking potensiyal ang Akari na pumaslang ng mga bigating koponan sa Premier Volleyball League (PVL) kung mabibigyan lang ng tamang panahon ng preparasyon kasunod ng 5-6 kartada sa nagdaang second All-Filipino Conference.

“’Yung una ko talagang nakita, ‘yung potential nila sa team. Kayang-kaya nila tumalo ng teams kung ‘di ganun ka-short ‘yung time to prepare,” eksplika ni Soltones, na isa sa maituturing na ‘ate’ ng koponan na naghahanda para sa 7th season ng PVL sa darating na Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

“Every training, shine-share ko iyung nakikita ko sa kanila na kulang. May matututunan kami sa inyo, may matututunan din kayo sa amin.”

