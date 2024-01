Ikinadismaya ng isang mambabatas ang pagpayag ng Department of Trade and Industry (DTI) na liitan o bawasan ng mga manufacturer ang laman ng kanilang mga produkto.

Ayon kay Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, ang mga negosyante lamang ang makikinabang sa naging desisyon ng DTI.

“Hindi makatarungan na payagan ang mga negosyo na bawasan ang laki ng kanilang produkto upang mapanatili ang kita dahil sa huli, ang mga mamimili ang biktima dahil sa kawalan ng de kalidad at abot-kayang produkto para sa lahat,” sabi ni Brosas.

“Such move would only push the poor to buy ‘tingi-tingi’ or goods in small portions rather than in bulk quantities, which will result in higher overall costs for consumers in the long run,” dagdag pa ni Brosas.

Sinabi ni Brosas na “tila ang gobyerno pa ang gumagawa ng paraan para mamintina ang kita ng mga negosyante imbes na pagtuunan ng pansin ang kawalan ng signipikanteng pagtaas ng sahod sa kabila ng nagtataasang presyo ng bilihin.” (Billy Begas)