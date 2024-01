Donny topless sa harap ni Belle

Level-up na talaga ang BingLing moments sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa mga recent episode kasi ng nasabing teleserye ng DonBelle ay nag-topless na ang character ni Donny Pangilinan na si Bingo.

Pero ang ikinagulat at ikinatuwa nga ng mga faney ay kasama ni Bingo si Ling sa eksenang iyon.

Dagdag pa sa kilig ay ang pagtitig ni Bingo kay Ling gayundin ang pag-touch ni Ling sa bruise sa katawan ni Bingo habang pinapagalitan niya ang binata.

Hindi nga kinaya ng mga faney ang nakakakilig moments ng BingLing.

Sey nga ng isang faney, “The way Bingo stares at Ling while she’s touching his bruise, shet nakakatunaw.”

May nagsabi ring, “Binabaliw ninyo talaga ako, BingLing!”

Samantala, inaabangan na ng fans ang magkahiwalay na proyekto ng dalawa na ilulunsad next week.

Mapapanood na nga ang eSports movie ni Donny na ‘GG (Good Game)’ sa January 24 at ‘Solemn’ album launch naman ni Belle sa January 27.

Exciting! (Byx Almacen)