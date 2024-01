Direk Darryl pinagtanggol sina Karla, Daniel sa isyung naghihirap

May Facebook post si Direk Darryl Yap na tungkol sa pang-iintriga ng iba sa mag-inang Karla Estrada at Daniel Padilla.

Hindi direktang tungkol iyon sa isyung ibinebenta na diumano nina Karla at Daniel ang bahay nila sa Quezon City.

More on sa pinalalabas ng iba na nangangailangan ng pera ang mag-ina.

Post ni Direk Darryl:

‘I don’t know about Karla Estrada selling the house, but I was with her months ago when she bought a new property sa South; sinamahan nya lang ako magtingin, pero siya ang nakabili.

“Kaya tinawagan ko…

“Marami kaming napag-usapan,

pero isa lang ang tono nya,

kahit di nya sabihin nang direkta; Gusto nyang tulungan si Daniel —

makahinga at makapagmove-on.

“Tatanungin ko sana yung issue about utang kaso tinamad na ko — kasi nagyayaya na naman sa ibang bansa.

“Sa totoo lang,

hindi na kami madalas mag-usap ni Mumsh,

kasi super close nya kila Martin Romualdez,

eh di ba?

“kaya I’m sure kung maghihirap man si Mumsh

(feeling ko imposible)

hindi yan magbebenta ng property…

“Tataya lang yan sa lotto as a lone bettor. Charot lang! ahahaha.”

Ibang klaseng kaibigan talaga si Direk Darryl, ha!

Bongga! (Jun Lalin)