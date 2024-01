Dinagyang Festival sa Iloilo, arangkada na

Handa na ang lungsod ng Iloilo na muling ipakitang-gilas sa buong mundo ang kanilang kultura talento, at pananampalataya sa pagdiriwang Dinagyang Festival 2024. Opisyal na nagbukas ang Dinagyang noong Enero 12 at gaganapin ang highlight nito sa Enero 27 hanggang 28.

Iniimbitahan naman ni City Mayor Jerry P. Treñas ang lahat na bumisita sa Iloilo lalo na ang hindi pa nakakaranas na mag-Dinagyang. “We are inviting you all, especially those who have not experienced our festival yet, to come and enjoy and let your heart beat for our Dinagyang and our beloved Iloilo City,” ayon sa alkalde. Bilang Best Tourism Event ng bansa, malaki ang ambag ng Dinagyang Festival upang lalong makilala ang lungsod ng Iloilo bilang tourist destination. Ngayong taon, walong paaralan sa lungsod ang maglalaban-laban sa main tribe competition sa Enero 28 ng umaga. Ito ay ang Tribu Ilonganon (Jalandoni Memorial National High School o NHS), Tribu Mandu-riyaw (Mandurriao NHS), Tribu Paghidaet (La Paz NHS), Tribu Pan-ay (Fort San Pedro NHS), Tribu Salognon (Jaro NHS), TribuSigabong (Ramon Avanceña NHS), Tribu Silak (Iloilo City NHS), at TribuTaga-Baryo (Bo. Obrero NHS).

Bago ang competition, isang concelebrated High Mass sa San Jose Parish Placer ang gaganapin alas-sais ng umaga. Sa “Kasadyahan sa mga Kabanhawan Festival” naman sa Enero 27, siyam na festival mula sa iba’t ibang bayan ng Iloilo ang mag-aagawan para sa unang pwesto. Ito ay ang Kaing Festival ng Leon; Kasag Festival ng Banate;Saad Festival ng Leganes; Katagman Festival ng Oton; Tultugan Festival Maasin; Banaag Festival ng Anilao; Cry of Jelicuon Festival ng New Lucena;Hirinugyaw Sugidanon ng Calinog; at Pantat Festival ng Zarraga. Magpapakitang gilas ang mga Dinagyang at Kasadyahan tribu sa apat na judging areas – ang Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo ProvincialCapitol, Mabini-Delgado Streets, at Quezon-Ledesma Streets. Samantala, sa Enero 26 sa Dinagyang ILOmination StreetdanceCompetition at Floats Parade of Lights, pitong tribu mula sa bawat distrito ng lungsodang maglalaban-laban: Tribu Arevalo (Kahirup), Tribu City Proper(Ilonggohanon), Tribu Jaro (Buntag-tala), Tribu La Paz (Sagasa), Tribu La Puz(Sidlangan), Tribu Mandurriao, at Tribu Molo (IAFA). Gaganapin ito sa new business district sa Ayala-SM-Megaworldarea sa distrito ng Mandurriao. Samantala, magkakaroon naman ng pagkakataon ang publiko namakisayaw at makipag-litrato bilan souvenir kasama ang Dinagyang warriors sa gaganapin na Sadsad sa Calle Real sa Enero 27 mula alas-dos ng hapon sa downtown area ng City Proper. May limang tribu – ang Tribu Aninipay, Tribu Ibata saPaghiliugyon, Tribu Molave, Tribu Panaad, at Tribu Parianon – ang handangmakipagsabayan sa publiko sa Dinagyang sa Calle Real. Isa pang major event na dinadagsa lalo ng mga deboto sa Dinagyang ay ang Grand Religious Sadsad sa Enero 27, 2024, alas-siyete ng gabi sa San Jose Parish Placer. Meron ding Dinagyang Food Festival sa Enero 25 to 28,Fluvial and Solemn Foot Procession sa Enero 26, Festive Parade Sponsors’ MardiGras sa Enero 27, Motorcade ng Señor Sto. Niño de Cebu sa Enero 24, at Iloilo Arts and Music Festival sa Enero 19-21. Sa ngayon, ilang kilala at importanteng mga bisita ang kumpirmadong dadalo sa DInagyang. Ito ay kinabibilangan nila H.E. AndresMichael Pfaffernoschke, Ambassador ng Embassy of Germany; H.E. Dato’ Abdul Malik Melvin Castelino, Ambassador ng Embassy of Malaysia; Richard Young Ybañez,president, Iloilo International Association; Evan P. Garcia, Ambassador Embassy of Norway; mga senador na sina Risa Hontiveros, Bong Revilla, LitoLapid, Bong Go, Joel Villanueva; at ilan sa mga congressman ng bansa.