Belle, LoiNie, KylDrea magpapakilig sa Sinulog

Bigating Kapamilya stars ang makikisaya at makakasama ng Cebuanos sa January 20 tulad nina Belle Mariano, Loisa Andalio, at Andrea Brillantes sa ‘Sinulog Kapamilya Karavan’ sa The Terraces, Ayala Center Cebu.

Sa isang post ng ABS-CBN, makikita na makakasama ni Belle ang kanyang mga co-star sa ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Albie Casiño, Anthony Jennings, Joao Constancia.

Si Andrea naman ay makakasama si Kyle Echarri ng ‘Senior High’.

Samantalang si Loisa naman ay kasama rin si Ronnie Alonte.

Marami namang netizens sa Cebu ang natuwa at naghahanda na rin makita ang kanilang idolo up close sa naturang festival.

Anyway, ngayong Biyernes (Jan. 19) nga ang ending ng serye ni Andrea na ‘Senior High’ kung saan nalaman na si William (Mon Confiado) ang tumulak kay Luna (Andrea).

Sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ naman ay hindi pa rin nabubuo muli ang Paraiso sisters dahil sa kagagawan ni Criselda (Rosanna Roces). Abangan sa finale week nito sa susunod na linggo kung may pag-asa pang mabuo ang magkakapatid at makasama ang kanilang ama.

At siyempre, mukha namang mas napapalapit na ang loob ng karakter ni Belle na si Caroline kay Bingo (Donny Pangilinan) sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Patuloy ngang tutukan ang gumagandang relasyon ng BingLing sa kanilang serye.

At siyempre, todo-kilig ang DonBelle fans sa mga eksena nina Donny, Belle sa kanilang serye, ha!

***

Jennylyn, Gabby bubulabugin ang Cebu

Speaking of ‘Sinulog Festival’, hindi rin pakakabog ang mga Kapuso star, ha!

Imagine, dadayo sa kanila ang Ultimate Star na si Jennylyn Mercado, ang bida ng ‘Love.Die.Repeat.’, kasama pa sina Gabby Concepcion, Max Collins, na mga bida naman sa upcoming series na ‘My Guardian Alien’ ngayong January 19, sa The Terraces, Ayala Center Cebu, Cebu City.

At ngayong January 20 naman, pasasayahin ng mga bida ‘Makiling’ stars na sina Teejay Marquez, Royce Cabrera, Myrtle Sarrosa, Kristoffer Martin ang mga Kapusong Cebuano.

Gaganapin ito sa Ayala Malls Central Bloc, Cebu City.

At sabi nga, the fun does not stop there, dahil sina Ken Chan, Kazel Kinouchi ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’, kasama sina Kate Valdez, Joaquin Domagoso, na mga bida sa ‘Shining Inheritance’, pati na ng ‘Lilet Matias: Attorney-at-Law’ ay may paandar din ngayong January 21 at SM City Cebu.