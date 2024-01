Beermen sinipa Painters, umabante sa Final Four

BIYAHENG semis ng PBA Commissioner’s Cup na rin ang San Miguel Beer, pinangunahan ni Bennie Boatwright ang karipas sa third quarter para sipain ang Rain or Shine 127-122 sa first game sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Hihintayin ng Beermen sa final four ang mananaig sa matchup ng Ginebra at NorthPort na nagbuno rin sa second game kagabi.

Pumupukpok pa ang Elasto Painters, ibinuhol sa 67-67 sa break sa highest scoring first half ng season.

Pagbalik, sinundan ni Boatwright ang 18 points niya sa second quarter ng hinarabas na 13 points at inari ng SMB ang third quarter 42-22 para magpundar ng 20-point lead papasok ng final period. Mula roon ay sinalag na lang ng team ni coach Jorge Gallent ang anumang tangkang balik ng Painters.

“We just had to pass the ball and rely on those open shooters,” ani Gallent sa 17 of 24 field goals nila sa third, anim dito sa labas ng arc.

Tumapos si Boatwright ng 41 points mula 5 for 12 shooting sa 3s, may 10 rebounds pa. Nagdagdag si Jericho Cruz ng 20 points mula 7 of 10 clip, 15 kay Terrence Romeo at 14 si Chris Ross. Nagsumite si June Mar Fajardo ng 13 points, 13 rebounds, 5 assists, 3 steals.

Nangibabaw ang ang San Miguel sa bench scoring 64-42 sa larong tinampukan lang ng 3 deadlocks at 2 lead changes.

Pinakamalapit na dikit ng Rain or Shine ang 127-122 sa 3-pointer ni Keith Datu pero 11 seconds na lang ang nalalabi.

Walong Painters ang umiskor ng double digits pero kinapos.

Puminta ng 22 points, 10 rebounds, 8 assists si Tree Treadwell, may 16 markers si Rey Nambatac at tig-14 sina Adrian Nocum at Datu.

“We’ll just have to wait first on who wins that series,” dagdag ni Gallent sa makakatapat nila sa semis. “Then that’s our time to prepare. It’s a waiting game for us but either NorthPort or Ginebra, we will be ready.”

(Vladi Eduarte)