Avery Uriel Balbanida target gold sa Winter Olympics

IPINAGMAMALAKI ng cross-country skier na si Avery Uriel Balbanida ang pagrerepresenta sa bansa bilang atletang Pilipino sa pinakamalaking multi-sports event tulad ng sasabakan nito na Winter Youth Olympic Games kaya target nito makasungkit ng gintong medalya.

Si Balbanida ay ipinanganak sa Maynila, ngunit sa edad na limang taon ay lumipat kasama ang kanyang buong pamilya sa Calgary, Alberta sa Canada. Siya ngayon ay anim na taon na sa isport at nasa tatlong taon sa paglahok sa skiing.

Sa edad na 16, nakatakda siyang kumatawan sa Pilipinas bilang unang cross-country skiing Winter Youth Olympian, kaya naman, ibinahagi ni Balbanida ang kahulugan para sa kanya na lumaban sa Youth Olympics.

Ang Grade 11 student ng All Saints High School ay sasabak sa men’s 1,000kms sprint freestyle sa Enero 29, at sa 7.5kms classic distance sa susunod na araw, dahil ito ang magsisilbing pangalawang internasyonal na kompetisyon ni Balbanida, nangako siyang sasamantalahin ito upang matuto mula sa kanyang mga dayuhang katapat mula sa Europa, Amerika at Asya.

(Lito Oredo)