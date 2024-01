Asian, SEAG gold medalist sasaluduhan sa PSA Awards

KIKILALANIN sa Gabi ng Parangal ng San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) ang mahabang listahan ng mga atleta, personalidad at mga tumulong sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Ang mga gold medalist ng 19th Asian Games, 32nd Southeast Asian Games, Asian Para Games at ASEAN Para Games ang bumubuo sa bulto ng mga citation na ibibigay ng 75-taong gulang na organisasyon ng media sa ilalim ng pangulo nitong si Nelson Beltran, sports editor ng Philippine Star.

Nanalo ang bansa ng apat na ginto sa Hangzou Asiad, 58 ginto sa Cambodia SEA Games, at 34 at 10 ginto sa Asiad at ASEAN Para Games, ayon sa pagkakasunod.

Ang World no. 2 pole vaulter na si EJ Obiena ay tatanggap ng dalawang citation sa kanyang record-breaking feat sa parehong regional meet, bukod sa Athlete of the Year award na ipagkakaloob sa kanya sa tradisyunal na awards night na hatid ng ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment sa Pilipinas, kasama ang mga pangunahing sponsor na Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, PLDT/Smart at Cignal at sinusuportahan ng Philippine Basketball Association, Premier Volleyball League, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

Bukod kay Obiena, ang Gilas Pilipinas men’s basketball team at pares ng jiu-jitsu nina Annie Ramirez at Margarita ‘Meggie’ Ochoa ang umako sa tatlo pang gintong medalya na napanalunan ng Pilipinas sa Hangzhou, China.

Ang iba pang babanggitin ay sina Bianca Bustamante (motorsport), Creamline Cool Smashers (volleyball), Philippine boys bowling team, Mark Lester Ragay, Mark Anthony Polo, at Vincent Ventura (wushu), Team Bago City at Team Manila (softball), AP Bren (eSports), Efren Bagamasbad (chess), Standard Insurance Centennial V (sailing), Kaila Napolis (jiu-jitsu), Darius Venerable (taekwondo), Rhichein Yosorez at Alyssa Mallari (muay thai), Kevin Pascua (obstacle course) at Veronica Ompod (powerlifting).

(Lito Oredo)