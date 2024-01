Tony Bishop, Ginebra mamartsa sa semis

Mga laro ngayong Biyernes: (PhilSports Arena)

4pm – (7) Rain or Shine vs SMB (2)

8pm – (6) NorthPort vs Ginebra (3)

(***Ginebra, SMB twice-to-beat)

UUMPISAHAN nina Tony Bishop at ng Ginebra ang kampanya sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup laban sa NorthPort sa second game sa PhilSports Arena ngayong Biyernes.

Misyon ng Gin Kings na sundan ang sister team Magnolia sa semis. Totodo naman ang Batang Pier para makapuwersa ng do-or-die game.

Number 3 pagkatapos ng 11-game eliminations, twice-to-beat ang hukbo ni coach Tim Cone, nasa No. 7 ang team ni coach Bonnie Tan, pasan ang handicap na win-twice.

Parehong hindi nagpalit ng import buong torneo ang magkatunggali, kuha na ng locals ang chemistry sa kani-kanilang reinforcements.

Nag-average si Venky Jois ng 24.5 points, 15.2 rebounds, 5.0 assists, 1.8 steals, 2.1 blocks sa 10 laro. Consistent din sa 22.9 ppg, 12.4 boards, 3.4 dimes, 2.5 steals at 1.3 blocks sa 11 outings si Bishop.

Sa nag-iisang meeting sa elims, tinalo ng Ginebra ang NorthPort 103-93 noon lang January 7.

Nakadikit pa ang ang Batang Pier pagkatapos ng tatlong quarters pero naging mas consistent sa dulo ang Gins.

Sina Bishop, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar, Christian Standhardinger at Scottie Thompson muli ang nanguna sa kampanya ng defending champions.

Sa kabila, huhugot si Jois ng suporta mula kina top locals Arvin Tolentino, Fran Yu, JM Calma at Joshua Munzon.

Si Tolentino ang leading scorer sa season sa 22.4 points per game.

(Vladi Eduarte)