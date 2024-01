‘Subaraw’ sa Puerto Prinsesa humataw ng parangal

Ibinibida ng Puerto Princesa, Palawan ang natanggap na nominasyon na maging bahagi ng Philippine LEAF Awards’ Outstanding Festival Category para sa kanilang pinakatatanging Underground River na pasok sa New 7 Wonders of Nature.

Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, ang nasungkit nila sa Subaraw Biodiversity Festival ay nagpataas ng reputasyon sa kanilang lugar bilang eco-tourists worldwide.

Naganap ang paghirang noong Nov. 11 na kung saan taun-taon ipinagdiriwang ang Subaraw event bilang bahagi ng pagpasok ng Puerto Princesa Underground River sa New 7 Wonders of Nature at ngayon ay nominado na bilang finalists sa Philippine LEAF Awards na binoto ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Isa ang mananalo ng LEAF awards sa tatlong geographical regions ng Luzon, Visayas, at Mindanao.

Paliwanag ng alcalde, malaki ang ibinaba ng kanilang ekonomiya noong panahon ng pandemic at nagpapasalamat sila sa biglang pagsulpot ng mga turista at dayuhan para muling bisitahin ang pagdiriwang ng Subaraw at muling masilayan ang mga magagandang pasyalan sa Puerto Princesa at ang sikat na Underground River.

(Vick Aquino)