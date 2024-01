Sobrang alak, nakakasira ng memorya

Ikaw ba ay makakalimutin?

Mahalaga ang kinakain ng isang tao para mapanatili ang good memory and cognition.

Pero ayon sa mga eksperto, para maimprove pa ang iyong memory, dapat limitahan na ang pag-inom ng alcohol.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, maituturing na moderate drinking ang dalawa o mababa pang pag-inom ng alak sa isang araw.

Heavy drinking naman kapag ito ay pumalo na sa 15 o higit pa kada linggo sa mga lalaki, at walong inumin naman sa kada linggo sa mga babae.

Batay sa pag-aaral ng Frontiers in Neuroscience, ang alcohol ay dumadaan sa blood-brain barrier kung saan naapektuhan ang ilang bahagi ng ating utak tulad ng prefrontal cortex na responsable sa decision-making, corpus callosum na responsable naman sa pakikipag-communite, at ang hippocampus kung saan responsable naman sa memorya at pagkatuto.

“Too much alcohol can also impair your brain’s ability to move the events of the night into its long-term storage. That’s the origin of a “blackout,” which occurs during heavy drinking episodes, and why you can’t recall what happened when intoxicated,” ayon sa National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

“Fortunately, reducing alcohol consumption can help turn things around for your cognition,” pahayag naman ni Joyce Faraj-Ardura, M.S., Ph.D., owner ng Nutrition Counseling Academy sa Exeter, New Hampshire.

Kaya para mapangalagaan ang iyong `alaala’ at mas makapag-isip ng maayos, limitahan ang pag-inom ng alak.

Mahirap ito sa umpisa para sa mga sanay na uminom pero marami ring paraan para ito’y unti unting maiwasan.

(Natalia Antonio)