Snooky ‘di kaya makipag-lambingan kina Daniel, Ronnie

Nagbalik-tanaw si Snooky Serna nang una niyang makasama sa trabaho si Rosanna Roces.

Yes, una nga niyang nakasama si Osang sa ‘Machete II’ noong 1994, at kasama rin nila si Gardo Versoza sa movie na `yon.

At para nga silang nag-reunion sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ dahil magkakasama nga ulit sila sa seryeng ito ng Dreamscape, Inc., ABS-CBN Studios.

Ibang-iba na nga raw si Osang ngayon, kesa sa Osang na nakilala niya noon.

“Tahimik kasi siya noon. Hindi ko matantiya kung supladita o maldita ba itong batang ito. Pero, wala siyang attitude sa work. Professional talaga siya.

“Hindi kami nagkaroon ng chance magchika-chika noon. Hindi nga tulad ngayon.

“Kasi nakita ko ngayon ang Rosanna Roces na hinahangaan ng mga tao. Totoong tao talaga siya. Kung hindi ka niya gusto, hindi ka niya gusto. Kung gusto ka niya, gusto ka talaga niya.

“And thankfully dahil love ako ni Osang, kasi pinaglulutuan niya kami ng food. Ang sarap niyang magluto, the best talaga,” kuwento ni Snooky.

Anyway, inusisa nga namin si Snooky kung kaya ba niyang gumawa ng pelikula na may sweet moment, o kissing scene, sa mas batang aktor?

Tulad nga ni Aga Muhlach na kasama si Julia Barretto ngayon. O ni Angel Aquino kay Tony Labrusca noon.

“Parang sa akin, naiilang ako sa mga ganung role. Call me a prude or what, pero parang ayoko!” sabi niya.

Like, hindi niya kayang makipag-lambingan kina Ronnie Alonte o Daniel Padilla?

“Wag na lang. Wag na. Wag na. Baka ikahiya ako ng partner ko! I wanna be respectable!” sey ni Snooky.

Oh, bongga, di ba?

(Dondon Sermino)