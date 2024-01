Shagne Yaoyao, 4 pang Pinay lumikom ng mga Olympic point

NAKUMPLETO nina Shagne Yaoyao at mga kasama sa Philippine women’s mountain bike team ang inaasam na makatipon ng mahahalagang Olympic qualifying points sa mahusay na pagtatapos sa kanilang kampanya sa UCI Thailand MTB Cup sa Kanchanaburi Province.

Nakakuha ang lima-kataong Philippine Team ng kabuuang 37 puntos sa sinalihang karera na magagamit ng bawat isa para okupahan ang mga nakatayang pwesto sa kinakailangang listahan o rankings na paglalabanan hanggang huling araw ng Hulyo bago ideklara ang makakasabak sa 2024 Paris Olympics.

Si Yaoyao ang lumabas bilang biggest point-earner ng bansa sa women’s elite na may natipon na 18 matapos nitong pumuwesto bilang ikapito mula sa 19 entries sa 22.5kms women elite race.

Pang-10 naman si Nicole Quinones para iuwi ang kanyang 10 puntos, habang si Diannah Costes ay nagdagdag ng anim na puntos sa kanyang ika-12 na pwesto.

Nagkasya si Jwyn Muyco sa 13th spot para sa apat na puntos, habang si Urika Iwayan ay tumapos ng 15th para makamit ang isang puntos.

Ikinatuwa ni PhilCycling MTB Commission Chairman Oscar Rodriguez na napanatili ng Pilipinas ang third spot sa UCI Asian Nation rankings sa likod ng Kazakhstan at Japan. Ang Thailand, na ang dalawang rider ay nauna kay Yaoyao, ay nasa ikaapat kasunod ang Indonesia at China.

Ang susunod para sa Pinay MTB riders ay ang Nationals sa Marso, ang Asian Cycling MTB Championships sa Malaysia sa Abril at ang Paris Olympic test event.

(Lito Oredo)