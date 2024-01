Police Major na suspek sa missing beauty queen sinibak

SINIBAK na sa serbisyo si Police Major Allan Avena De Castro, ang pangunahing suspek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas.

Sa isang press conference sa Camp Vicente Lim sa Binan, Laguna kahapon, sinabi ni Police Regional Office (PRO) 4-A Director Brig. General Kenneth Lucas na alinsunod ito sa kasong administratibo ni De Castro bunsod ng bawal at extramarital affairs nito kay Camilon.

Epektibo ang dismissal order ni De Castro noong Enero 16, 2024.

“I would like to announce the dismissal of Police Major Allan Avena De Castro from the PNP service effective January 16, 2024 signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service (RIAS) 4A,” pahayag ni Lucas.

“We are committed to the conduct of fair and impartial investigations into any allegations of misconduct, regardless of our personnel’s rank or position. Hindi natin hahayaan na masangkot sa ano mang katulad na insidente ang ating mga personnel that will taint the image of the PNP especially here in the PRO Calabarzon,” dagdag pa ni Lucas.

Bukod sa kasong administratibo ay nahaharap din sa mga kasong kidnapping at illegal detention si De Castro sa Batangas Provincial Prosecutors Office.

Sa kasalukuyan, nasa restrictive custody ito sa PRO 4-A matapos na maging pangunahing suspek sa pagkawala ng dalaga.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya hinggil sa pagkawala ni Camilon.

May hinala naman ang pulisya na patay na ang beauty queen matapos itong mawala sa loob ng nakalipas na tatlong buwan.

Matatandaang huling nakitang buhay si Camilon noong Oktubre ng nakaraang taon sa isang mall sa Lemery, Batangas.

(Edwin Balasa)