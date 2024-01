Philracom Japan Cup tigasin mga kalahok

MAKIKIPAG-UNAHAN sa finish line ang kabayong si Darleb kontra anim na kabayong nagsaad ng pagsali sa 2024 Philracom “Japan Cup”na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Enero 28.

Maliban kay Darleb, ang ibang inaasahang lalahok ay sina Bombay Nights, In The Zone, Kazachan, Pharoahs Treasure, Senshi Spirit at Speed Fantasy.

Magkakampihan naman sina In The Zone at Speed Fantasy upang kasahan si Darleb na pakay masungkit ang inaasam na titulo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa distansiyang 1,800 metro.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, posibleng magpakitang-gilas din ang matulin na Senshi Spirit na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Gagabayan naman ni jockey NC Lunar si Darleb, tiyak na naghahanda na ang mga ito para maging kondisyon sa araw ng karera.

May mga regular race din na pakakawalan ang Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista.

(Elech Dawa)