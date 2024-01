Tiklop ang sikat na coffee chain Starbucks sa iniumang na paglimita sa 20 porsyentong diskwento ng mga senior citizens at persons with disabilities (PWD) matapos ipag-utos itong paimbestigahan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez.

Sa pagdinig ng House committee on ways and means, inamin ni Angela Cole, operations director ng Starbucks Philippines, ang naging pagkakamali sa paglimita sa ibinibigay na diskwento at sinabi na agad umanong ipinatanggal ang maling signage na naipaskil sa mga outlet nito.

Nakasaad sa kontrobersyal na signage ng Starbucks na ang discount ay ibibigay lamang sa isang food item at isang inumin.

Ipinag-utos ni Speaker Romualdez ang pagsasagawa ng imbestigasyon matapos na makatanggap ng ulat na hindi nasusunod ang pagbibigay ng discount sa mga PWD at senior citizen. Si Speaker Romualdez ang pangunahing may-akda ng batas na nagbibigay ng diskwento sa mga senior at PWD.

Isa sa mga reklamong natanggap nito ang paglimita ng Starbucks sa maaaring bigyan ng 20 porsyentong discount.

Sinabi ni ACT Teachers Partylist Rep. France Castro na kung hindi pa nagpatawag ng imbestigasyon si Speaker Romualdez ay hindi babawiin ng Starbucks ang pagkakamali nito.

Nagpasalamat naman si Parañaque City Rep. Gus Tambunting kay Speaker Romualdez. “Salamat sa ating Speaker. Sana mabawas-bawasan na ang pang-aagrabiyado sa ating mga senior citizen at PWD,” anito.

Tinukoy din ni Speaker Romualdez ang pagsasampa ng kaso ng Pasig Prosecutor’s Office laban sa dalawang opisyal ng isang hotel sa Pasig City na tumangging magbigay ng discount sa parokyanong senior citizen.

Upang makabawi sa kanilang pagkakamali, humirit naman ang chairman ng komite na si Albay Rep. Joey Salceda na magbigay ang Rustan’s Coffee Corp., ang local licensee ng Starbucks, ng buy-one-take-one sa mga senior citizens at PWDs gaya ng pagbibigay ng libreng inumin sa pagbili ng isang croissant.

“You violated the law. Saying sorry is not enough. We will consider initiating prosecution,” sabi ni Salceda kay Cole na sumagot naman na ipararating nito ang kanyang sinabi sa kanyang mga principal.

Ayon kay Salceda nakatanggap din ito ng kaparehong reklamo laban sa Goldilocks na nililimita umano ang 20-percent discount sa isang slice ng cake.

“We will look into this as well,” sabi ni Salceda.

Sa pagdinig ng komite, sinabi ni Atty. Romulo Macalintal na ang tinutukoy na hotel ay ang Marco Polo Hotel-Pasig.

“We are expecting arrest warrants to be issued today (Wednesday) against responsible hotel officers,” sabi ni Macalintal.

Ayon kay Salceda ang 20 porsyentong discount ay dapat ibigay sa mga senior citizen at PWD maging promotional man ang kanilang presyo o hindi.

“The application of these laws should be universal,” sabi ni Salceda.

Dapat ay ibinibigay din umano ang discount kahit na sa pagbili online, kasama ang mga airline tickets.