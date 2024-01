Noel Kampton umapela ng pantay na atensiyon

HINDI pa man nagsisimula ang aksiyon sa volleyball ay inulan agad ng kritisismo ang paparating na Season 86 ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) dahil umano sa hindi pantay na pagtrato sa pagitan ng mga kalahok na kababaihan at katapat nitong mga kalalakihan.

Isang post ng La Salle men’s volleyball player na si Noel Kampton sa social media na @noel_kampton09 ang umani ng mga dagdag na kritisimo at komento matapos nitong ihayag ang hindi umano parehas na pagtrato sa dalawang kasariang torneo kung saan tinuligsa nito ang kawalan ng atensiyon sa mga kalalakihan kumpara sa ibinibigay na matinding atensiyon sa mga babae.

“No photo shoot or media thing for us men’s??????”, post sa social media ni Kampton. “Paano magkaka followers ang men’s volleyball at players kung hindi ip-promote ng partners ng UAAP? One Sports Cignal TV.”

“uulitin ko, men’s volleyball team (na karamihan dating mga players ng UAAP) ang nakapagbigay ng huling medalya sa atin sa SEA Games. mag-invest sa mas magagaling na atleta.”

“EQUAL TREATMENT FOR MEN’S VOLLEYBAL,” pahabol na post ng miyembro ng De La Salle squad na si Noel.

Si Kampton ay dating naglaro sa University of Perpetual Help sa juniors kung saan kabilang ito sa ilang beses na itinanghal na kampeon na koponan.

Ilang komento naman sa post nito ang nagsabi na mas nakatutok lamang ang liga sa popularidad ng women’s volleyball na kasalukuyan nang nagpapa-photoshoot sa mga kasaling eskuwelahan, habang wala man lamang nakatakda at hindi binibigyang pansin ang dibisyon ng mga kalalakihan.

(Lito Oredo)