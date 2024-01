No match! Jayson Tatum, Boston binugbog San Antonio

SUMIKLAB ang opensa ni Jayson Tatum upang akbayan ang Boston Celtics sa 117-98 panalo kontra naghihingalong San Antonio Spurs kahapon (Miyerkoles sa US) sa 2023-2024 NBA regular season game.

Kumayod si Tatum ng 24 points, five rebounds at two assists upang tulungan ang Celtics na ilista ang three-winning streak.

Lumakas ang kapit ng Celtics sa tuktok ng Eastern Conference na may 32-9 win-loss record.

Lalo namang nabaon sa ilalim ng Western Conference ang Spurs, pasan nila ang 7-33 kartada matapos malasap ang pangatlong sunod na kabiguan.

Maagang ipinaramdam ng Celtics ang kanilang lakas nang hawakan nila ang 25-point lead, 70-45, sa halftime.

Nakatuwang ni Tatum sa opensa sina Jrue Holiday na tumipa ng 22 puntos at tig-apat na rebounds at assists, maging si Jalen Brown na may 21 markers, pitong borads at limang assists.

Bahagyang uminit ang opensa ng Spurs sa third period matapos ang 33-24 bentahe pero hindi na sila pinaporma ng winning team na Boston sa fourth kaya naman nasikwat ng Celtics ang magaan na panalo.

Bumakas din sa opensa sina Payton Pritchard at Al Horford na bumira ng 12 at siyam na puntos, ayon sa pagkakasunod, para sa Boston.

Umiskor si star rookie Victor Wembanyama ng 27 markers ang limang boards para pamunuan ang opensa ng San Antonio.

Tumarak naman si Devin Vassell ng 21 points, tatlong assists at dalawang rebounds upang tulungan si Wembanyama.

(Elech Dawa)