Napasubo ako ng kanin’: Rosanna umaming nakita na ang ‘hakdog’ ni Joseph Marco

Kaloka talaga si Rosanna Roces na palaging may pasabog sa presscon!

Walang kaabog-abog kasi, na dahil gusto niyang purihin ang mga kasama niya sa seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ay nakapaglantad siya ng nakakalokang chika.

Chika nga niya, super close sila ng ‘anak-anakan’ niyang si Joseph Marco, dahil matagal na nga niya itong kasama sa ibang serye. Kaya nang makasama niya ito sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ay kampanteng-kampante at tuwang-tuwa siya.

At nasambit nga niya na sa sobrang closeness nila ay nakita na niya ang ‘hakdog’ ni Joseph, ha!

“Ang tagal ko na kasi siyang kasama sa ‘Ang Probinsyano’ kaya pag nagsa-sunbathing siya, kapag nagwu-workout ako palagi kaming nagkakasama.

“Eh, that time nagsa-sunbathing siya. May kinakain ako.

“Sabi ko, ‘Seph, kanin lang ito, wala pang ulam’. Hahahahaha!

“Kapiranggot na laman, huwag mo nang ipagdamot! Hahahaha!” chika ni Rosanna.

So, nilabas, pinakita, pinasilip ni Joseph ang ‘hakdog’ niya?

“Oo. Hahahaha! Napasubo naman ako ng kanin! Hahahaha!” sagot niya.

Saglit lang pinakita?

“Oo, sandali lang. Hahahaha!”

Worth it ba na isahog sa kanin, gawing ulam ang ‘hakdog’ ni Joseph?

“Oo naman. Saktong-sakto lang!” sey niya.

Pero sabi nga niya, parang pamilya, anak-anakan talaga niya si Joseph.

“Yes, parang pamilya ko na talaga siya. Hindi mo nga iisipin na ganun siya kabait, ganun siya ka-cowboy, kasi heartthrob ang dating niya, ang sosyal, nag-i-English, pero kapag kayo-kayo lang, ang bait niya!” papuri pa ni Osang kay Joseph.

“Ay naku, para lang kaming magkakapatid. Kung ikukumpara mo ang kabastusan namin, tulad kay John Estrada, wala `yan.

“Yun kasi `yung time na may COVID pa, na ginagawa namin lahat para maaliw kami. Mental health namin huwag bumigay. Tulad ako, namatayan ako ng nanay, hindi ako nakauwi. Kasi hindi ka talaga pabababain.

“Kung pabababain ka, hindi ka na puwedeng bumalik. Kasi magku-quarantine ka na naman. Ang daming bumibigay at that time. So kami para lang huwag bumigay, ginagawa namin lahat para lang mapatawa ang isa’t isa, maaliw ang isa’t isa.

“And successful naman kami. Kami nina John, Joseph, Michael Flores. Lagi kaming magkakasama noon. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi,” saad pa ni Osang.

So, naubos ba niya ang kanin? Daks ba si Joseph?

“Hahahahaha! Hindi ko na matandaan, eh. Mabilis lang kasi!” natatawang sambit pa rin ni Rosanna.

Pero ‘yun nga, sobrang bilib si Rosanna kay Joseph, na lahat daw ay nakaplano.

“Sobrang seryoso siya, may plano sa buhay. Pati pag-aasawa niya nakaplano. Hindi siya ‘yung tira lang nang tira. Nakaplano siya pangmatagalan.

“Alam niya kung kailan siya maggi-girlfriend, kung kelan magpapakasal. So, mabait siya, professional, at maayos ang buhay,” pambawing sabi na lang ni Osang tungkol kay Joseph.

(Dondon Sermino)