HUMAKOT ng halos 281 milyong views sa TikTok ang video ng isang marmot habang pinapaliguan.

Ibinahagi ito ng TikTok account na Marmot QH (@marmot_qh) kung saan halos lahat ng pinopost nilang content ay tungkol sa ganap ng mga marmot.

Nag-originate ang mga marmot sa North America milyon-milyong taon na nakalipas.

Galing ang mga ito sa pamilya ng squirrel at itinuturing sila bilang omnivores dahil mga insekto, damo, buto, mani, mga bulaklak at marami pang iba ang karaniwan nilang kinakain.

Mapapanood sa video ang isang marmot na tila sobrang inosente ang itsura habang pinapaliguan.

Tahimik at behave lang din ito habang sinasabunan at binabanlawan na akala mo ay estatwa dahil hindi gumagalaw.

Nakatutuwa ang nasabing video kaya humakot ito ng mga komento mula sa netizen.

Sabi ni @throughtography, “Every marmot looks like they just witnessed a war crime.”

“Every time I see a video of a marmot they’re just like still hahaha,” hirit ni @Tril.

Biro pa ng isang user, “Every marmot stands like they’re being held hostage.”

“Same bro, I don’t like taking a bath! HAHAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Bukod sa pagpapaligo ay may iba pa silang video kung saan pinapakain, minamasahe at nilalaro nila ang mga ito.

Ikaw, bet mo ba ng ganitong alaga?

(Moises Caleon)