Julia may secret project with Lee Sang-heon 

Ang bongga ni Julia Barretto dahil ka-work niya ngayon ang sikat na South Korean actor na si Lee Sang-heon.

Pinost kasi ng actor sa kanyang Instagram story ang picture nila ni Julia na may caption na, “Yellow Heart emoji at #SecretProject”.

Ni-repost naman ni Julia ang nasabing story at isang Finger Heart emoji ang nilagay niya sa caption.

Ilang araw na ring nasa Pilipinas si Lee base sa kanyang mga post sa Instagram kung saan kumakain siya ng street foods at iba pang pagkaing Pinoy.

Sa katunayan, after ng kanyang post kasama si Julia, ang sumunod na post ng South Korean actor ay ang picture ng pagkain nila sa shooting, ang Gising-Gising na na-bet-an niya base na rin sa caption niya na, “Love this (with Red Heart emoji).”

Nagustuhan din niya ang prop food nila sa set na niluto ng isang chef.

Sey niya, “Normally I would never eat prop food but this was cooked fresh from a chef so it was (with two satisfaction emojis and face with tears of joy emoji).”

Si Lee ay unang nakilala sa Netflix series na ‘XO, Kitty’ na spin-off ng film trilogy na ’To All the Boys’.

Ang nasabing series ay na-renew for season 2.

Ngayon pa lang ay maraming netizen na ang nanghuhula kung ano ang ‘secret project’ nila ni Julia.

Exciting!

(Byx Almacen)