Jillian inalok ng kasal, binigyan ng welding ring ng boylet

Bongga ni Jillian Ward! Aba, sa isang parade na pinuntahan niya, nagkagulo talaga ang mga boylet sa kanya.

Kanya-kanya silang papansin sa bida ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’ at siyempre, game na game rin naman si Jillian sa kanila.

Eh, may isang boylet na mas matapang, mas malakas ang loob. Itinaas ang t-shirt niya at tinuro ang naka-tattoo na puso sa kanyang dibdib.

At hindi pa doon natapos `yon, dahil may inabot kay Jillian. At isang singsing na bakal o parang bearing sa gulong `yon, ha!

At tuwang-tuwa si Jillian na pinakita sa camera ang binigay na bakal, na ginawang singsing.

Oh, ‘di ba? Parang may nag-propose na agad kay Jillian ng kasal, sa murang edad niya ngayon.

At wala nga siyang kaarte-arte na tinanggap `yon.

Eh, ‘di ba? Usong-uso ngayon ang engagement ring dahil sa nag-viral na kuwento na inalok siya ng kasal, pero nagdalawang isip siya, dahil ang presyo raw ay P299 lang!

Kaya super happy ang mga faney sa video na `yon.

“Hahahaha, ano ang sinabi ng P299 na ring?”

“Welding ring not wedding ring.”

“Kasingtibay ng bakal ang pagmamahal niya sa’yo.”

“Parang `yan ‘yung ginagamit sa sipa, di ba?”

“Ang ganda kasi ni Jillian, kaya kahit sino aalukin siya ng kasal.”

“Galing daw sa puso `yan!”

Well, iba talaga kapag walang kaarte-arte ang artista, lalo na kapag may serye na pinagkakaabalahan, dahil napapalapit talaga sa puso ng mga manonood.

Oh, di ba? Dahil sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’ ang daming lalaki na ang feeling nila ay dyowa nila si Jillian, o si Dra. Analyn!

Bongga!