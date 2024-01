Jayson Castro sasailalim sa knee operation

OOPERAHAN sa tuhod si Jayson Castro, mawawala ng mula tatlong linggo ang TNT veteran playmaker, ayon kay Tropang Giga strength and conditioning coach Dexter Aseron, aalisan ng bone spurs ang 37-year-old guard.

Hindi na naglaro si Castro sa quarterfinals match ng Tropa laban sa Magnolia, nasa PhilSports Arena siya pero naka-civilian, pinanood na lang nito ang 109-94 loss ng kanyang team na nagpatalsik sa kanila sa conference.

Nakawalong laro lang ang The Blur sa tournament, nag-average ng 14.4 points, 3.1 rebounds at 3.9 assists per game, No. 17 siya sa Best Player of the Conference race kahit binabagabag ng tuhod, huli siyang sumalang sa last elims game ng TNT, ang 116-96 win sa Phoenix noong Linggo pero limitado rin ang oras sa kulang 10 minutes.

Nanggaling ang 3 points niya sa nag-iisang naipasok mula sa labas ng arc, bahagi ng 1 of 5 shooting, inaasahang makakapaglaro na muli si Castro sa Philippine Cup.

(Vladi Eduarte)