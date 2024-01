BINISITA ni dating NBA star Dwight Howard ang Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao bago ito sumabak sa Dubai International Basketball Tournament para sa Philippine team.

Sa kanyang X account, ibinida ni Howard ang pagkikita nila ng dating senador at nagbiro pa niya ang Pambansang Kamao bilang personal trainer para sa “laban” nila ni Jake Paul.

“I saw @MannyPacquiao was in Taiwan while I was in the Philippines, how ironic. Long story short, it all worked out,” anang former LA Lakers player.

“I finally found a trainer to prepare me for this Jake Paul fight. Who ya got winning?”

Nag-post din si Howard ng video ng kulitan nila ni Pacquiao.

Dito ay tinanong nila ng naturalized player na si Andray Blatche si Pacquiao kung ano sa tingin nito ang nauna – manok o itlog? – na nagpahalakhak sa 8-division champion.

Nakatakdang lumipad pa-Dubai si Howard kasama ang Philippine squad para sa nabanggit na torneo.

(Issa Santiago)