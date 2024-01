Ex-barangay captain, pamangkin niratrat sa lamay ng kaibigan

BUMULAGTA ang isang dating kapitan ng barangay at pamangkin nitong binata matapos silang pagbabarilin ng nag-iisang gunman habang nakikipag-inuman sa lamay ng kanilang kaibigan sa San Antonio, Quezon bago maghatinggabi noong Miyerkoles.

Kapwa isinugod sa Villa Memorial Hospital sa Lipa City ang mga biktimang sina Juan Isagani Mangundayao, dating kapitan ng Barangay Pulo at pamangkin nito na si Juan Leo Mangundayao, pero kapwa sila binawian ng buhay habang ginagamot.

Ayon sa report ng San Antonio police, nakikipag-inuman ang dalawa sa lamay ng kaibigan nilang si Jay-R Matanguihan sa Barangay Poblacion na biktima rin ng pamamaril, nang dumating ang suspek at ilang beses na binaril ang magtiyo at saka tumakas.

Sinabi ni Police Captain Hubert Reuben Jabrica, hepe ng San Antonio police, na may person of interest na sila sa insidente at sa katunayan ay naglunsad na sila ng hot pursuit operation laban dito.

May posibilidad aniya na may kaugnayan din ito sa kaso ng pamamaril kay Matanguihan.

Kasama ni Matanguihan na nasawi ang kaibigan na si Mark Johndel Robles nang pagbabarilin sila ng suspek na si alyas Ikong habang nag-iinuman sa kalapit na Barangay Sampaga noong Huwebes habang may hinahanap itong kaaway sa lugar.

(Ronilo Dagos)