Donny may pa-surprise kay Belle?

Muling magpapasiklab sa entablado ang new gen phenomenal actress at singer na si Belle Mariano para sa kanyang ‘The Solemn’ album launch.

Ito’y gaganapin sa SM City North Edsa Skydome ngayong Enero 27 (Biyernes).

Tampok sa inaabangang event ang live performances ng ‘Can’t Buy Me Love’ star mula sa kanyang bagong album na ‘And Solemn’ na ilalabas din sa parehong araw.

Ang ‘And Solemn’ ang pangalawang installment sa two-part album ni Belle na iprinodyus ni StarPop label head Roque ‘Rox’ Santos. Mayroon itong limang bagong awitin kabilang na ang ‘Autumn’ song collaboration nila ng Ben&Ben na iikot tungkol sa journey at determinasyon ng isang tao pagkatapos pagdaanan ang kalungkutan.

Noong nakaraang taon, inilunsad niya ang unang bahagi ng album na tinawag na ‘Somber’ na umani na ngayon ng 18 milyong streams sa Spotify at nagpasikat sa iba’t ibang awitin tulad ng ‘Somber and Solemn’ at ‘Bugambilya’.

Pinatunayan din ni Belle na siya ay isang certified pop star sa kauna-unahan niyang face-to-face solo major concert na ‘Beloved’ na naganap sa New Frontier Theater.

Mabibili ang tickets para sa ‘The Solemn’ album launch sa SM Tickets website at SM Tickets outlets nationwide sa halagang P3,950 (VVIP with meet and greet), P2,950 (VIP), and P1,950 (Regular).

Mapapakinggan na ang ‘And Solemn’ album ni Belle simula ngayong Enero 27 sa iba’t ibang streaming platforms. Para sa ibang detalye, sundan ang StarPop sa Facebook, X (Twitter), Instagram, at TikTok.

Samantala, nagtatanong ang DonBelle fans, sa album launch ba ni Belle sa Friday ay may pa-surprise si Donny?

Darating daw ba sa Skydome si Donny?

But knowing Donny na palagi namang may pa-surprise kay Belle, hindi kami magtataka kung magpakita nga siya roon.

‘Yun na!

(Jun Lalin)