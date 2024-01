Diwa ng paglilingkod, selebrasyon sa Sinulog 2024

Sa aking pagdalo sa makulay at makasaysayang pagdiriwang ng “Sinulog sa Lalawigan 2024” sa Cebu City noong January 14, sinigurado natin na hindi lang tayo nakisaya sa ating mga kababayang Cebuano, kundi ipinakita rin natin ang ating malasakit sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong doon.

Bago tayo sumama sa mga kasiyahan na pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu, binisita ko muna ang Barangay Carreta sa Cebu City upang alalayan ang 154 na pamilyang biktima ng sunog doon. Sinikap nating magbigay ng tulong sa abot ng ating makakaya at mag-iwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Sa aking pakikipag-usap sa mga biktima, ipinahayag ko ang aking taos-pusong pakikiramay at tiniyak ko sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagbangon. Tandaan natin, ang gamit po’y nabibili naman. Ang pera po’y kikitain natin subalit ‘yung perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya pangalagaan natin ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon.

Ang pagtulong sa mga kababayan nating may hinaharap na pagsubok tulad ng mga nasunugan ay nagbibigay-lakas sa akin na higit pang pagbutihin ang aking paglilingkod bilang isang senador. Nakita ko ang pangangailangan na magbigay ng agarang tulong at suporta sa ating mga kababayang nasa kagipitan. Nagsisilbi rin itong paalala na ang pagiging senador ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi pati na rin sa pagiging katuwang ng mga mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka sa mga hamon ng buhay.

Salamat at congratulations kay Governor Gwen Garcia sa successful na Sinulog sa Lalawigan 2024 kung saan naipamalas ang kahalagahan ng ating kultura at tradisyon bilang isang bansa. Ang debosyon ng mga Cebuano kay Santo Niño ay sumasalamin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, at ang ating malakas na pananampalataya sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa mga Cebuano dahil damang-dama ang init ng pagtanggap at pagmamahal ng mga kapwa ko Bisaya.

Samantala, tuluy-tuloy pa rin ang ating paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa iba’t ibang panig ng bansa. Noong January 12, sinaksihan natin ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Brgy. NBBS Kaunlaran, Navotas City kasama sina Mayor John Rey Tiangco, Vice Mayor Tito Sanchez, ilang konsehal, barangay health workers at iba pang local at health official ng lungsod.

Noong January 13, nagtungo naman tayo sa ginanap na pagtitipon ng ating overseas Filipino workers sa Davao City. Ang mga ito ay miyembro ng OFW Global Movement for Empowerment at ng OFW We Rise as One. Kinikilala natin ang sakripisyo at ambag ng ating mga bagong bayani para sa ating bansa.

Noong January 15 naman, dumalo tayo, kasama si dating pangulong Rodrigo Duterte, sa funeral mass ng yumaong si Archbishop Emeritus Fernando Capalla na ginanap sa San Pedro Cathedral sa Davao City.

Samantala, noong January 16 sa Davao City, pumunta naman tayo sa ribbon cutting ceremony ng itinayong Super Health Center sa Brgy. Los Amigos, gayundin ang isa pa na itinayo naman sa Brgy. Toril Proper. Matapos ito ay sinaksihan din natin ang groundbreaking ng itatayo namang Super Health Center din sa Brgy. Dumoy. Namahagi rin tayo ng kaunting tulong para sa mga barangay health workers at iba bang residente sa lugar na iyon. Pinangunahan din natin ang oathtaking ceremony ng mga civil engineer ng lungsod na ginanap sa Dusit Thani Hotel.

Noong January 17 naman, dumalo tayo sa turnover ceremony at blessing ng Super Health Center sa Lake Sebu, South Cotabato sa imbitasyon ni Mayor Remie Unggol. Pagkatapos ay pinuntahan din natin ang inagurasyon ng Super Health Center sa Kiamba, Sarangani sa imbitasyon naman ni Mayor George “Jong” Falgui.

Maliban dito, ginanap din ang groundbreaking ng Super Health Center sa Isabela, Negros Occidental na sinaksihan ng aking tanggapan.

Naghatid naman ang aking Malasakit Team ng dagdag na tulong para sa ilang mahihirap na residente ng Quezon City katuwang si Councilor Mikey Belmonte. Natulungan din ang 21 residente ng Malangas, Zamboanga Sibugay na naging biktima ng insidente ng sunog; 43 naman sa Pagadian City; 144 sa Brgy. Basak Pardo, Cebu City; isa sa Marawi City, at apat sa Saguiaran, Lanao del Sur; at 405 sa Pandacan, Manila.

Nabahaginan din natin ng dagdag na suporta ang 180 na kababayan nating nawalan ng hanapbuhay sa Toboso, Negros Occidental katuwang sina Mayor Madonnah Jaojoco at Councilor Richard Jaojoco; 530 sa Palayan City, Nueva Ecija, kasama si Mayor Vianne Cuevas; 607 sa Taal, San Pascual, Calaca, Balayan, at Batangas City sa Batangas kasama sina Congressman Eric Buhain, Calaca Mayor Nas Ona, Taal Mayor Fulgencio Mercado, Board Members Carlo Roman “Jun Jun” Rosales, Armie Bausas, Arlina Magboo at Claudette Amdida, at iba pang opisyal. Ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ay nabigyan din ng Department of Labor and Employment ng pansamantalang trabaho.

Naghatid din kami ng tulong sa mga komunidad na nahaharap sa iba’t ibang krisis tulad ng mga nawalan ng tirahan sanhi ng mga sakuna katulad ng sunog, pagbaha, at landslide. Sa South Cotabato, natulungan natin ang tatlong residente sa Tupi, pito sa Koronadal City; at anim sa Tantangan. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap din ng hiwalay na tulong mula sa National Housing Authority sa ilalim ng programang ating isinulong noon para may pambili sila ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagtatayong muli ng kanilang bahay.

Maging sa gitna ng anumang selebrasyon, nananatili sa aking puso at isipan ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Nawa’y maging inspirasyon ito sa bawat isa sa atin na patuloy na maglingkod sa bayan, hindi lamang sa panahon ng kasiyahan kundi sa lahat ng panahon, lalo na sa mga sandaling kailangan tayo ng ating kapwa. Sa abot ng aking makakaya ay patuloy pong magseserbisyo ang inyong Senator Kuya Bong Go dahil bisyo ko na ang magserbisyo. Naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.