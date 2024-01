Binatikos ng mga katutubong Dumagat-Remontados ang anila’y kabiguan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na pangalagaan ang Upper Marikina River Protected Landscape (UMRPL) at kanilang ancestral domain mula sa land grabbers na nagpapanggap bilang environmental advocates.

Pag-amin ni Alex Bendaña na tumatayong lider ng Dumagat-Remontado na nakabase sa Barangay San Ysiro, malaking bahagi na ng watershed ang tinayuan ng mga maykayang angkan at mga banyagang nagmamay-ari ng mga naglalakihang istruktura.

Para kay Bendaña, unti-unting pinapatay ng pamahalaan ang nasa 800 pamilyang katutubong naninirahan at umaasa sa kabuhayan ng pagtatanim sa kabundukang bahagi ng Baras, at Antipolo City.

Higit pa aniya sa sabwatan sa pag-iisyu ng clearance sa DENR, lubha rin ikinabahala ni Bendaña ang planong pag-abolish sa Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA).

Aniya, imbes na palakasin at pagtibayin ang IPRA na kaisa-isang batas na nagpoprotekta sa kanila (katutubo) ay plano pa itong i-abolish para paboran ang iilan na may interes sa mga ancestral domain.

“Nabalitaan namin na may nagsusulong sa Kongreso na i-abolish ang IPRA… ‘yun na nga lang po tanging batas na kalasag ng mga katutubo tapos aalisin pa nila,” pahayag pa ni Bendaña.

Partikular na binanggit ng Dumagat-Remontado chieftain ang 13,000 hectares ng ancestral domain na katabi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape.