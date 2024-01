Denice Zamboanga aagawin ONE atomweight crown

ISASANTABI muna ang pagiging malapit na kaibigan ni Pinay mixed martial artists Denice “The Menace” Zamboanga sa pakikipagharap kay ONE women’s atomweight champion Stamp “Nong Stamp” Fairtex sa ONE 166 sa Marso 16 sa Lusail Sports Arena sa Qatar.

Dating nagsama sa iisang bakuran sina Zamboanga at Stamp sa Fairtex Training Center sa Pattaya, Thailand kung saan nabuo ang magandang pagsasamahan bilang sparring partners at magkaibigan. Subalit pansamantala munang ihihiwalay ni Zamboanga ang sarili sa malapit na kaibigan at seryosong tutuparin ang matagal nang pangarap na makamtan ang pinakaaasam na korona.

Sinabi ni Zamboanga na handang-handa na siya sa naturang sandali na magkakaharap sila ni Fairtex na makailang beses naghintay at umasa sa pagkakataong sasabak sa world fight laban kay dating champion Angela “Unstoppable” Lee, habang nabigong manaig sa ONE Atomweight Grand Prix kontra Ham Seo-Hee noong Setyembre 2021, at sa kanilang rematch sa ONE X noong Marso 26, 2022.

Bumangon ito sa magkasunod na laban kina Lin Heqin ng China sa bisa ng split decision sa ONE on Prime Video 5 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City at kontra kay Julie Mezabarba ng Brazil sa ONE Fight Night 9 noong Abril 22, 2023 sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Inamin ng 27-anyos mula Quezon City na maaaring dumating na ang kanyang panahon upang matupad ang matagal na hinihintay na title shot at sisiguraduhin nitong hindi na niya pakakawalan ang opurtunidad na makarating sa inaasam na pwesto na tangan ang 10-2 kartada mula sa tatlong knockouts at dalawang submissions.

Nakuha naman ni Stamp ang bakanteng korona laban kay Ham sa pamamagitan ng third round stoppage dulot ng body punches noong nagdaang Setyembre 30 sa ONE Fight Night 14 sa Singapore upang maging kauna-unahang fighter na nagwagi ng titulo sa MMA, muay thai at kickboxing.

Minsan nang sumabak sa world title fight si Stamp laban kay Lee sa ONE X subalit nahuli ito ng rear-naked choke sa ikalawang round.

Sapol nito ay magkakasunod na panalo ang inilista ni Stamp laban kina Jihin Radzuan sa ONE on Prime Video 2 noong Oktubre 2022 sa unanimous decision at Alyse Andreson sa second round knockout dulot ng body kick sa ONE Fight Night 10.

(Gerard Arce)