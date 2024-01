CSJP sasabak sa Cainta hoops

SINIMULAN na ang municipal meet sa bayan ng Cainta at sasabak sa unang pagkakataon ang College of Saint John Paul II (CSJP) sa pangungna ni school president Ms.Cherry Lyn Salvador-Mendoza, school director Ms.Marissa O. Mepranum at sports organizer Ronald Dela Cruz.

Pamumunuan ito ng dating AMA PBA D-League at Filbasket player na si coach Alvin Fuentes.

Maganda ang maitutulong ng bago nilang coach dahil sa experience nito sa paglalaro.

Makakasama niya sina assistant coach Rowel Estaras, Jr. at Edrian Magboo, habang ang mga playet ay sina Azekiel Caburian, Chad Symon Molina, Denniel Densen Marcos, Ezekiel Librando, John Ray Sombe, David Goco, Renz Lui Santiago, Shadrack Monter, Alvin Arciaga, Brand Violata, Jash Larga at Carmelo Alba.

***

Magkakaroon ng tryout ang Elite Philippines, sokpa ang mga ipinanganak noong 2011, 2012 at 2013.

Ito ay libre at walang babayaran, maaaring kontakin si coach Benjie Diswe.

Sa mga interesado, gaganapin ang tryout sa Sabado, 2pm, ang Elite basketball team ay nagkamit na ng 44 championship dito sa Pilipinas at sa abroad.

Walang binabayaran kahit singko ang mga manlalaro nito at marami na ring player na ngyon ay nasa magagandang paaralan at nag-aaral nang libre dahil sa exposure na nakikuha nila sa Elite Philippines.