Creamline handa na ulit sa bardagulan

ISA pang hindi pinapangalanang koponan ang nakatakdang makipaghampasan sa 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) upang subukan ang tibay nina Diana Mae “Tots” Carlos at ng defending champions Creamline Cool Smashers sa All-Filipino Conference simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Nakatakdang palitan ang nabuwag na koponan ng 2023 First AFC third placer F2 Logistics Cargo Movers upang makumpleto ang 12 teams na binubuo ng Cool Smashers, Choco Mucho Flying Titans, PLDT High-Speed Hitters, Cignal HD Spikers, Petro Gazz Angels, Akari Chargers, NXLed Chameleons, Chery Tiggo Crossovers, Galeries Tower Highrisers, Farm Fresh Foxies at bagong koponan na Strong Group Athletics na pumalit sa Gerflor Defenders.

Siniguro ni PVL President Ricky Palou na mananatiling nasa parehong bilang ang koponan na lalahok sa panibagong season na patuloy na magkakaroon ng dalawang kumperenwiyya ngayong taon sa pagsasama ng Reinforced at Invitational Conference sa kalagitnaan ng taon.

Ayon sa report ay nakatakdang simulan ang dalawang kumperensiya sa paglalatag sa All-Filipino sa pagbibigay ng mas mahabang mga laro na sisimulan sa Oktubre hanggang sa Mayo sa susunod na taon, kung saan mabibigyan ng hanggang 16-22 laro ang bawat koponan na magdedepende sa ipatutupad na format ng liga.

Noong nakaraang taon ay kapwa ibinulsa ng Creamline ang kampeonato sa first at second AFC nang talunin ang Petro Gazz Angels noong Marso, habang winalis ang utol nitong Choco Mucho nitong nagdaang Disyembre.

Pangunahing sandalan pa rin sa opensiba ng Cool Smashers ang 25-anyos na si Tots mula University of the Philippines (UP) Lady Maroons na nagwagi ng MVP sa first AFC at unang Finals MVP naman sa second AFC, habang iginawad rito ang pagiging Best Outside Spiker sa AFC at Best Opposite Hitter sa 2023 Invitational Conference.

Nakatakda ring gawaran ang three-time league MVP ng titulong ‘Ms. Volleyball’ sa darating na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Awards Night sa darating na Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa koponan ng Cool Smashers nang idagdag nito sa powerhouse cast ang mga beteranong middle hitter na si Bea De Leon at libero Denise Lazaro-Revilla, upang samahan sina Carlos, Jema Galanza, Michele Gumabao, Pangs Panaga, Risa Sato, Kyle Negrito, Kyla Atienza, Jorella De Jesus, Pau Soriano, Rizza Mandapat, Rosemarie Vargas, Bernadeth Pons, Theo Bonafe, Maria Fe Galanza, Lorielyn Bernardo at kapitana Alyssa Valdez.

Nawala naman sa koponan si middle blocker Celine Domingo na lumipat sa Akari at ace playmaker Julia Melissa Morado-De Guzman na patuloy na naglalaro sa Denso Airybees sa Japan V.League.

(Gerard Arce)