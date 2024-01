Celeste Cortesi handang makatrabaho ng ex na aktor

Rest muna si Joseph Marco sa paggawa ng teleserye after ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Ayon sa aktor, gusto niya munang mag-focus sa pagpapaganda ng kanyang katawan dahil may pinaghahandaan raw siyang bagong project para sa isang underwear brand.

Kung sa mga nauna niyang photos sa nasabing underwear brand ay sexy at hot na, tiniyak naman niya na mas magiging hot at sexy pa ang next project na pinaghahandaan niya.

Kung palaban siya sa pagpapa-sexy ay palaban din siya na maka-work ang dati niyang girlfriend, ang beauty queen na si Celeste Cortesi.

Ayon kay Joseph, kung may offer daw na magsama sila sa isang proyekto ay game raw siya dahil matagal na ’yung breakup nila at professional daw siya pagdating sa trabaho.

Tama naman ang sinabi niya lalo pa’t parehas na silang happy at naka-move on.

(Byx Almacen)