ISANG YouTuber ang gumawa ng do-it-yourself (DIY) na cat elevator para sa kanyang pinakamamahal na 20-anyos na alagang pusa.

Siya si Liam Thompson, ang fur parent ng pusang si Frodo.

Mahabang oras din ang inilaan ni Liam para matapos ang proyekto.

Sa katunayan, inabot siya ng apat na araw para masusing magsukat, maglagari at magkabit ng plywood, sliding door rails at electric hoist upang magawa ang cat elevator para kay Frodo.

Nahihirapan na kasing umakyat at bumaba sa hagdan si Frodo.

Bago nya pa ito ipagamit kay Frodo, tinesting muna ni Thompson kung safe ito para sa alaga.

Noong masiguro nang good to go na ang kanyang elevator, pinasakay na ni Liam ang kanyang alaga sa kanyang elevator kaya’t walang kahirap hirap na itong nakababa at nakalabas para gumala sa bakuran at magpaaraw.