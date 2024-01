Carl Tamayo humiwalay sa Ryukyu Golden Kings

MAGHAHANAP ng panibagong koponan si dating collegiate Rookie of the Year at champion forward Carl Vincent Tamayo na mas makikinabang sa kanyang hinuhubog na talento matapos magkasundong makipaghiwalay sa defending Japan B.League champions na Ryukyu Golden Kings nitong Huwebes.

Nakatakdang bumalik ng bansa ang 6-foot-8 forward upang maghintay ng bagong karapat-dapat na koponan na magbibigay ng mas maraming pagkakataon na maipakita ang kanyang kahusayan matapos kumarga lamang ng 3.9 puntos at 2.5 rebounds sa loob lamang ng 12.5 minuto kada laro sa Ryukyu.

Nanatiling mapagkumbaba ang 22-anyos na dating University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at two-time Mythical Team member ng UAAP sa ibinigay na pagkakataon ng Golden Kings upang makapaglaro sa Japan.

“As I bid farewell to the Ryukyu Golden Kings, I want to express my deepest gratitude to each and every fan who has been with me on this incredible journey. Your unwavering support has meant the world for me,” pahayag ni Tamayo na naging parte ng 2022-23 champions sa 48-12 rekord kasama si dating Meralco Bolts import Allen Durnham.

“Though my time with the team may be ending, your support will forever be etched in my heart. Thank you for making my time with the Ryukyu Golden Kings truly unforgettable.”

Sa kanyang Instagram story ay nagpahayag naman ang dating kakampi sa UP-Fighting Maroons na si Crispin John Cansino na samahan ito sa Iloilo United Royals sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) kasunod ng pagpirma noong nagdaang Biyernes, Enero 12.

“Welcome na welcome ka sa Iloilo pre @carltamayo10,” saad ni Cansino sa kanyang i-shinare na post sa social media, subalit matunog pa ring hanap nitong makabalik sa B.League.

Naging makulay ang basketball career ni Tamayo sa paglalaro nito sa Pilipinas nang tulungan nito ang National University (NU) Bullpups na magwagi ng dalawang kampeonato sa UAAP juniors division katulong sina Gerry Abadiano at Terrence Fortea at UAAP MVP mula La Salle na si Kevin Quiambao, na kapwa rin napagwagian ang ginto sa ASEAN School Games, hanggang sa sumunod kay coach Goldwin Monteverde sa Katipunan para magwagi ng 2021 UAAP ROY.

Noong Enero 2023 ay nagdesisyon itong lisanin ang Fighting Maroons upang maglaro sa Japan B.League.

(Gerard Arce)