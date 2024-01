Baguio sinaluduhan si Islay Erika Bomogao

PINARANGALAN ng Lungsod ng Baguio ang miyembro ng pambansang koponan na si Islay Erika Bomogao sa pagiging unang Filipina muay thai world champion.

Nagwagi si Bomogao sa 2023 International Federations of Muay Thai Associations (IFMA) Senior World Championships sa Bangkok, Thailand noong Mayo 3-13, 2023 gayundin sa pagkapanalo ng silver medal sa Women’s Wai Kru event ng 2023 World Combat Games na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia mula Oktubre 20-30.

Nag-uwi din ng ginto si Bomogao sa 1st World Martial Arts Masterships sa Incheon, South Korea noong 2017 bago namuno sa IFMA World Youth Muay Thai Championship sa Thailand noong sumunod na taon.

Nakamit din niya ang isang pilak na medalya sa 2019 East Asian Muay Thai Championships, dalawang gintong medalya at isang tansong medalya sa 2021 IFMA World Muay Thai Championships, naging champion din ito sa 45 kilos Combat Senior Division, isang silver medalist sa Individual Waikru at ginawaran bilang Best Senior Female Nak Muay sa 2022 Philippine National Muay Thai Championships.

Ipinamalas ni Bomogao ang mataas na pamantayan para sa mga babaeng atleta maging sa pagdadala ng malaking papuri at karangalan sa Baguio, sa buong Cordillera at para sa Pilipinas.

(Lito Oredo)