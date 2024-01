Vice feeling bagets

Patok na patok talaga ngayon ang segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘EXpecially For You’.

Dahil nga sa segment na iyon ay tumaas ang TV ratings ng Kapamilya noontime show at gayundin ang viewership nila sa Kapamilya Online Live.

Kung dati ay nasa 40,000-60,000 ang usual live concurrent viewers, noong magsimula ang nasabing segment ay umabot sa mahigit 100,000 live concurrent viewers at ngayon nga ay more than 200,000 na ang sabay-sabay na nanood sa live streaming nito sa YouTube at Facebook.

Samantala, patok din sa viewers ang bagong look ng isa sa mga host ng noontime show na si Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda na candy pink na ang kulay ng buhok.

Sey nga ng isang netizen, “Ang cute ng mga pormahan ni Meme Vice lately, lakas maka- bagets and looking fresh!!! Kaganda nya, love it!!! My new outfit inspo (inspiration).”

Nag-reply naman si Meme Vice sa nasabing post sa X (dating Twitter) at ayon sa kanya hindi raw maiiwasan ang pagtanda pero ayaw niyang maging matanda ang kanyang pag-iisip kaya mas bet niya magpaka-bagets ng look at mindset.

Post niya, “O zenkyoooowwww!!!! Aging is inevitable. Staying young is a choice. At ayokong shumonderz sa isip, sa salita at sa gawa! Kaya halina’t magpaka veyvi ghorl!”

Tarush!

Pero siyempre may iba rin na nagtataas ng kanilang kilay at hindi gusto na tila pilit ang pagpapaka-bagets daw ni Meme Vice, ha!

Pero para sa amin naman, kung ano ang gustong gawin ni Vice sa sarili ay go lang. Hitsura niya iyon at huwag tayong makialam, ‘noh?!

‘Yun na!

(Byx Almacen)