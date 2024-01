Tuloy ang buhay! Alex Eala makikipaghambalusan sa 2 Indian tennis tournament

SASABAK ang 2022 US Open Junior Women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa dalawang torneo sa India matapos ang mabilis nitong paglalaro sa nakalipas na Australian Open qualifiers.

“I leave on Thursday for India,” pahayag ng 18-anyos na Globe Ambassador at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala sa panayam sa telebisyon. “I have two tournaments there and after that medyo malabo pa. Wala akong concrete schedule after that.”

Ang dalawang torneo sa India na binanggit ni Eala ay ang W50 Pune sa Enero 22-28 at ang W50 Indore mula Enero 29 hanggang Pebrero 4.

Bagaman hindi pa siya naglalagay ng konkretong iskedyul pagkatapos ng mga nabanggit na torneo, sinabi ni Eala na ang kanyang layunin ay maglaro sa bawat isa sa apat na Grand Slams ngayong taon na French Open, Wimbledon at ang US Open. Una na itong nakapaglaro sa Australian Open.

“That’s the goal (play in all of the Grand Slams), definitely. I’m going to work towards being able to do that.”

Hindi naman prayoridad ni Eala ang makapaglaro sa Paris Olympics para sa world ranked no. 187 na pinag-iisipan ang komplikasyon sa pagiging kwalipikado para sa prestihiyosong sporting event.

“I would love to go to Paris. Obviously, Olympics is one of my dreams. It’s one of the biggest stages for athletes but it’s a complicated process to get in and very difficult so right now, I’m not so sure,” sabi nito.

Tulad nakaraang taon, maagang napatalsik si Eala sa Australian Open qualifiers nang mabigo kay Swedish Rebecca Peterson sa unang round.

“I think it’s important for me to realize na kahit na nagsusumikap ako at ibinibigay ang lahat ng makakaya ko, lahat ng tao doon sa Australia o sa alinmang Grand Slams ay ibinibigay din ang lahat ng makakaya nila,” ani Eala.

“I try to not take the losses too badly but of course take the lessons from the match and move on,” sabi nito.

(Lito Oredo)