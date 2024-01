Top 3 malalamig na lugar bukod sa Baguio

Alam n’yo bang hindi lang sa Baguio may malamig na lugar sa bansa, lalo na kapag simula na ng “Ber” months at mula January hanggang February ay malamig pa rin.

Ito ay dahil na rin sa northeast monsoon o Amihan na nagbibigay ng cold and dry air mula sa mainland Asia.

May mga lugar sa bansa na kakailanganin ng makakapal na suot para hindi ginawin tulad sa Baguio City na nasa Benguet province at sa mataas na bahagi ng mga bundok sa Cordillera region. Ito ay napapalibutan pa ng mga Pine tree na nagpapabango sa kapaligiran dahil sa malamig na simoy ng hangin kaya naman ito tinawag na Summer Capital of the Philippines.

Pero wait, there’s more. Hindi lang sa Baguio ang may malamig na simoy ng hangin dahil may tatlong lugar pa sa bansa na tatawagin mong “sweater weather,” lalo na sa panahon ng taglamig.

Pasok ang tinaguriang Top 3 ‘sweater-weather’ destinations na Sagada sa Mountain Province, Canlaon sa Negros Oriental at Tanay sa Rizal Province na hindi na kailangang makipagsiksikan pa sa crowded na Baguio City dahil mayroon namang ibang lugar na may malamig na klima.

Sa Sagada, ito ay ang kapitbahay ng Baguio at Banaue na parehong may malalamig na klima dahil nasa taas ng bundok. Pero iba ang Sagada dahil ito ay nasa 5,000 feet above sea level na nasa 17 to 20°C ang temperature.

Napapaligiran ito ng mga adventure pathways na puwedeng mag-trekking, makikita ang limestone cliffs, hanging coffins at pumasok sa mga kakaiba at maliliit na kuweba, mayroon ding underground pools at natural rock formations.

Masaya ang road trip patungong Canlaon sa Negros Oriental dahil malalanghap mo ang cool, fresh air mula sa mga tanim ng mga magsasaka.

Sa kalsada pa lang ay langhap mo na ang sariwang hangin at amoy pinipig dahil sa mga palay sa paanan ng Canlaon volcano.

Malapit sa Metro Manila ang Tanay pero malaki ang pinagkakaiba sa kondisyon ng hangin at lamig ng kapaligiran.

Marami ang makikita sa Tanay kabilang na ang mga bundok, karagatan at kapatagan, Tinipak River na kadalasang pinagdadausan ng social gatherings, puwedeng mag-camping at mainam pagdausan ng romantic dinner dates. (Vick Aquino)