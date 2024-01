Kinasuhan ng Pasig City Prosecutors’ Office ang dalawang opisyal ng Marco Polo Hotel sa Pasig City dahil sa di-umano’y paglabag nito sa Senior Citizen’s Law at Consumer Act of the Philippines nang inireklamo ito ng isang senior citizen na pinagkaitan ng hotel ng discount noong Nobyembre 2023 dahil naka-promo raw ang booking nito.

Ayon sa mga ulat, ang humaharap sa kaso ay sina Marco Polo Senior Vice President Lily Te Pedrosa at Marco Polo Fi-nance Director Angel Co at naganap ito sa Marco Polo Hotel-Ortigas, isang five-star hotel sa Pasig City. Tig-P36,000 ang pinataw na piyansa kina Pedrosa at Co.

Ayon sa isinampang reklamo ni Melinda Rada, nag-check in siya at ang kapatid niyang senior citizen din sa Marco Polo Hotel-Ortigas noong Nobyembre. Noong nagcheck out sila, hiningi niya ang kanyang 12% value-added tax (VAT) exemption at ang kanyang 20% discount bilang senior citizen.

Tumanggi ang hotel na ibigay ang discount dahil naka-promo raw sila. Walang maipakitang patunay kay Rada na ang promo ay aprubado ng Department of Trade and Industry at ayon sa Consumer Act of the Philippines, kailangan munang kumuha ng sales promotion permit ang sinuman bago nila ito ilunsad.

Hiningi ng Abante ang panig ng Marco Polo Hotel Ortigas sa pangyayari ngunit wala pa itong sagot as of press time.

Samantala, hindi na itinuloy ng Starbucks Philippines ang inanunsyo nitong paglimita sa discount na ibinibigay sa mga senior citizen. Sa joint hearing ng House Committees on Ways and Means at on Senior Citizens nitong Miyerkoles, humingi rin ng paumanhin ang Starbucks sa pa-mamagitan ng operations director nito na si Angela Cole.

“We fully acknowledge the error in the signage in question,” sabi ni Cole. “We remain steadfast in extending privileges as intended.”

“It was not properly worded and we are taking full accountability and acknowledge the mistake and we are really disap-pointed at the confusion that we had caused because of the erroneous signage,” dagdag pa ni Cole.

Batay sa kontrobersyal na signage, ang senior citizen discount ay lilimitahan sa isang food item at isang inumin.

Nauna ng nanawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng imbestigasyon kaugnay ng hindi umano tamang diskuwento na ibinibigay sa mga senior citizen at persons with disabilities.

