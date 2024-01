Sey ni Janno: 40th ni Ronaldo, pampamilya lang

Humarap si Janno Gibbs sa entertainment press para sa presscon ng ‘Itutumba Ka ng Tatay’ ko ng Viva Films at first directorial job niya.

Nagbiro agad si Janno nang tawagin na siya para sa presscon proper.

Sabi niya, kasama raw niya ang kanyang lawyer.

Pero in fairness kay Janno, wala siyang iniwasang tanong.

Kahit ang mga tanong tungkol sa yumao niyang ama na si Ronaldo Valdez ay sinagot din ni Janno.

Nabalitaan din namin na sa 40th day ng kamatayan ni Mang Ronaldo ay magkakaroon sila ng Celebration of Life.

Tama ba na big event ito at welcome ang lahat?

“Actually pampamilya and family friends lang,” sabi ni Janno.

Hindi rin daw napakalaking event nun.

Samantala, masaya si Janno na sa first directorial job niya ay may special participation ang yumao niyang ama.

Masaya nga raw si Mang Ronaldo nang mag-shooting para sa ‘Itutumba Ka ng Tatay Ko’.

Samantala, patuloy ang pagpapasalamat ni Janno na hanggang ngayon ay may mga nakikiramay pa rin sa kanilang pamilya sa pagpanaw ng kanyang ama.

Kasama nga rin pala sa ‘Itutumba Ka ng Tatay Ko’ sina Xia Rigor, Anjo Yllana, at Louise delos Reyes at magbubukas ito sa mga sinehan on January 24.

(Jun Lalin)